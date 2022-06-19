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تكنولوجيا وعلوم

تطوير نظام بديل لـ "SWIFT"

Lebanon 24
19-06-2022 | 12:00
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أعلن "سبيربنك" أحد أكبر المصارف الروسية أنه يطور نظام مدفوعات مالي بديلا لنظام SWIFT.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي قال رئيس المصرف، غيرمان غريف: "بدأ سبيربنك بإنشاء نظام مدفوعات دولي بديلا لنظام SWIFT، ونخطط لاستكمال تكوين هذا النظام في غضون عام".
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وأضاف "بالنسبة للمدفوعات الدولية فنحن الآن في طور بناء بنية تحتية جديدة للدفع كبديل لنظام SWIFT، أعتقد أننا وخلال عام سنطور نظاما فعالا إلى حد ما سيعوض بشكل كامل نظام الدفع بـ SWIFT".

وأشار غيرمان إلى "أن حجب نظام SWIFT عن سبيربنك لم يؤثر على عمل المصرف كونه في وقت الحجب كانت نسبة تعاملات المصرف عبر ذلك النظام لم تتجاوز الـ 5%".

ونوه غيرمان إلى "أنه وللعمل داخل روسيا يوجد نظام تحويل الرسائل المالية أو ما يعرف بـ (SPFS ) ونظام Sberbank FinLine الداخلي المتصلين بجميع المؤسسات والعملاء الرئيسيين تقريبا"."إنترفاكس"

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