تقنية حديثة لزراعة الكلى عند الاطفال

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يمكن أن تنقذ عمليات زرع الأعضاء الأرواح بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكنها تأتي أيضا مع خيوط مرتبطة بها، غالبا ما تشمل مدى الحياة من العلاجات الدوائية المثبطة للمناعة خشية رفض العضو.ويبلغ العلماء الآن عن ثلاث عمليات زرع أعضاء كلى ناجحة، أجريت على أطفال في كاليفورنيا، دون الحاجة إلى كبت المناعة. واستخدمت عمليات الزرع طريقة جديدة تقلل من خطر رفض الكلية الجديدة.وهذا يعني التحرر من مثبطات المناعة والآثار الجانبية المصاحبة لها، والتي لا تكون ممتعة دائما (وتتضمن زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري). كما أنه يقلل من فرصة إجراء عملية زرع ثانية بسبب رفض الأولى.وتقول أليس بارتينا، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا: "من الممكن تحرير المرضى بأمان من كبت المناعة مدى الحياة بعد زراعة الكلى".وتعمل التقنية المبتكرة عن طريق زرع الجهاز المناعي للمتبرع بأمان في المريض - عن طريق الخلايا الجذعية من نخاع العظام - قبل أن تتحرك الكلى أيضا: زرع الأعضاء المناعية/الصلبة المزدوجة أو DISOT. وتم تجربة هذا من قبل، ولكن بقدر محدود من النجاح.وأجرى الباحثون عملية خلية خلايا ألفا بيتا التائية واستنفاد CD19 B-cell، ما يعني إزالة أنواع الخلايا المناعية التي تسبب مرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف أو GVHD - وهي مضاعفات قاتلة معرضة لخطر التطور.ومع انخفاض خطر الإصابة بـ GVHD، كانت العملية أكثر أمانا. وتعد إزالة خلايا ألفا بيتا التائية "لطيفة" نسبيا، ما يجعلها مناسبة للأطفال المعرضين للخطر طبيا، كما أنها تتيح عمليات زرع شبه متطابقة وراثيا (من أحد الوالدين). وتتعافى الخلايا التي تمت إزالتها بشكل طبيعي في المريض خلال 60-90 يوما، ما يؤدي إلى بناء جهاز المناعة مرة أخرى.وأجريت تعديلات أخرى، بما في ذلك تقليل سمية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي المطلوب قبل الزرع. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بعض الأعمال التحضيرية الشاقة لضرب جهاز المناعة لدى المريض وتحضير الجسم لاستقبال عضو جديد.ويعاني الأطفال الثلاثة الذين خضعوا لعمليات زرع الكلى بهذه الطريقة من مرض وراثي نادر للغاية يسمى خلل التنسج المناعي العظمي (SIOD)، والذي يحد من قدرة الجسم على محاربة العدوى ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.وكتب توماس سبيتزر وديفيد ساكس، من مستشفى ماساتشوستس العام في مقال افتتاحي: "تؤكد هذه التجربة الرائعة إمكانات زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم مجتمعة أو متتابعة وزرع الكلى لتصحيح اضطرابات تكون الدم ونقص المناعة ولإحداث تحمل الطعم الخيفي للكلية. SIOD هو اضطراب نادر يتضمن نقص المناعة، والذي ساهم بلا شك في تحقيق نجاح HSCT المتبرع".وأفاد الباحثون بأن عمليات الزرع كانت ناجحة لمدة 22 و34 شهرا على الأقل.وتتمثل الخطوات التالية في زيادة عدد المرضى وعدد الحالات التي يمكن أن تعمل من أجلها، نظرا لأنه لم يتم عرضها حاليا إلا في المرضى الذين يعانون من SIOD، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للإجراء.ونُشر البحث في مجلة New England Journal of Medicine." ساينس ألرت"