Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب.. حدد من يرى صورة حسابك

Lebanon 24
19-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-963621-637912615760831922.jpg
Doc-P-963621-637912615760831922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تتوقف منصة واتساب عن مفاجأة مستخدميها، حيث تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا باستمرار ميزات جديدة ورائعة في كل مرة.

فقد أعلنت المنصة هذا الأسبوع أنها ستتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.
Advertisement
خيار رابع
وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحاً لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.

فيما كان لدى المستخدمين سابقاً ثلاثة خيارات للخصوصية للاختيار من بينها لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

لكن بات هناك الآن خيار رابع بعنوان "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".
 
تجدر الإشارة إلى أنه إذا اخترت إخفاء حالة آخر ظهور لك عن الآخرين، فلن تتمكن من رؤية حالتهم أيضاً.

ويتم الآن طرح خيار الخصوصية الجديد لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد في جميع أنحاء العالم. ويمكنك الوصول إليه من خلال الانتقال إلى قسم الخصوصية في إعدادات حسابك.

إخفاء حالة آخر ظهور عن أشخاص محددين
كما أعلنت واتساب هذا الأسبوع أنها تطرح أيضًا ميزات جديدة للمكالمات الجماعية. ويتيح لك التطبيق الآن كتم صوت أو إرسال رسائل إلى أشخاص معينين في مكالمة.

وأضافت أيضاً مؤشراً مفيداً جديداً ليسهل على المستخدمين معرفة متى ينضم المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الجماعية الكبيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-06-20
02:00 | 2022-06-20
14:00 | 2022-06-19
12:00 | 2022-06-19
10:00 | 2022-06-19
08:00 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website