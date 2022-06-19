ميزة جديدة من واتساب.. حدد من يرى صورة حسابك

لا تتوقف منصة واتساب عن مفاجأة مستخدميها، حيث تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا باستمرار ميزات جديدة ورائعة في كل مرة.



فقد أعلنت المنصة هذا الأسبوع أنها ستتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

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خيار رابع

وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحاً لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.



فيما كان لدى المستخدمين سابقاً ثلاثة خيارات للخصوصية للاختيار من بينها لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.



لكن بات هناك الآن خيار رابع بعنوان "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".