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تكنولوجيا وعلوم

"mute " لبعض أفراد المكالمات الجماعية.. هل فعلاً أتاح واتساب هذه الميزة؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 02:00
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طرح WhatsApp العديد من الميزات الجديدة في الأسبوع الماضي، بما في ذلك القدرة على كتم صوت الأشخاص أثناء المكالمات الجماعية، حيث تبدو ميزة مفيدة ليس فقط لكتم صوت الأشخاص الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم، ولكن أيضًا إذا كنت في نفس الغرفة مع شخص موجود أيضًا في المكالمة ولا تريد سماع صدى لما يقوله.
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وبينما تسمح بعض تطبيقات المؤتمرات، مثل Zoom و Microsoft Teams ، للمضيفين بكتم صوت جميع المشاركين (أو مشاركين محددين)، فإنها لا توفر عادةً طريقة للمستخدمين الفرديين لكتم صوت من يريدون أثناء المكالمة. 
 
وتقدم هذه الميزة مستوى جديدًا من التحكم الذي من المحتمل أن يكون أفضل حفظ للاجتماعات الفوضوية التي تشمل ما يصل إلى ثمانية أشخاص كحد أقصى في مكالمات الفيديو - أو ما يصل إلى 32 في المكالمات الصوتية.
 
وبالإضافة إلى ميزة كتم الصوت الجديدة، يتيح لك WhatsApp الآن إرسال رسائل إلى أشخاص معينين أثناء إجراء مكالمة جماعية، ربما إذا كنت تريد تدوين ملاحظة إلى شخص ما أثناء اجتماع أو كسر مزحة قد لا تطير مع المجموعة بأكملها، يقوم WhatsApp أيضًا بطرح لافتة جديدة لتنبيهك عندما ينضم شخص جديد إلى مكالمة بعد أن بدأت بالفعل.
 
(اليوم السابع)
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