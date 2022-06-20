بعد توقّف "إنترنت إكسبلورر"... هذا ما قام به مهندس كوري! (صورة)

Advertisement

بعد أن أغلقت مجموعة «ميكروسوفت»، متصفح «إنترنت إكسبلورر» مؤخرًا، قام مهندس كوري جنوبي ببناء قبر له، تكريمَا لذكرى وقف هذا المتصفح الشهير، وفقًا لموقع nationworldnews، وسرعان ما انتشرت صوره على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.على عكس العديد من البلدان الأخرى، لا تزال كوريا الجنوبية، التي تمتلك إحدى أسرع شبكات الإنترنت في العالم، مرتبطة بـ«إنترنت إكسبلورر»، الذي أعلنته شركة «ميكروسوفت» رسميًا توقفه يوم الأربعاء الماضي بعد 27 عامًا من الخدمة.وحرص المهندس كيونج جونج، 38 عاما ، على بناء القبر على سطح أحد المقاهي في مدينة جيونجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، ووضع علي القبر ، ذو اللون الإسود الغامق، الحرف الشهير e ، الذي طالما رسخ على شاشات مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر، لسنوات طويلة، مصحوبًا بعبارة: «كان ذلك أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى».