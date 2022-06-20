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تكنولوجيا وعلوم
بعد توقّف "إنترنت إكسبلورر"... هذا ما قام به مهندس كوري! (صورة)
Lebanon 24
20-06-2022
|
08:00
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بعد أن أغلقت مجموعة «ميكروسوفت»، متصفح «إنترنت إكسبلورر» مؤخرًا، قام مهندس كوري جنوبي ببناء قبر له، تكريمَا لذكرى وقف هذا المتصفح الشهير، وفقًا لموقع nationworldnews، وسرعان ما انتشرت صوره على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
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على عكس العديد من البلدان الأخرى، لا تزال كوريا الجنوبية، التي تمتلك إحدى أسرع شبكات الإنترنت في العالم، مرتبطة بـ«إنترنت إكسبلورر»، الذي أعلنته شركة «ميكروسوفت» رسميًا توقفه يوم الأربعاء الماضي بعد 27 عامًا من الخدمة.
وحرص المهندس كيونج جونج، 38 عاما ، على بناء القبر على سطح أحد المقاهي في مدينة جيونجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، ووضع علي القبر ، ذو اللون الإسود الغامق، الحرف الشهير e ، الذي طالما رسخ على شاشات مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر، لسنوات طويلة، مصحوبًا بعبارة: «كان ذلك أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى».
وانتشرت صور هذا القبر الغريب على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر «ريديت» حيث أبدى المستخدمون إعجابهم بها عشرات آلاف المرات.
كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، قال «كيونج» لوكالة «فرانس برس» إنه كان في عمله كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، أنه كان يعاني باستمرار من مشكلات توافق بين البرامج المختلفة بسبب «إنترنت إكسبلورر».
وأضاف: «في كوريا الجنوبية، عند العمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية، غالباً ما يُتوقع منكم أن تقدموا برنامجاً ينسجم مع إنترنت إكسبلورر وليس مع كروم»، المتصفح التابع لمجموعة جوجل الأمريكية العملاقة والذي يستحوذ حالياً على ثلاثة أرباع السوق العالمية لأنظمة التصفح، وفق موقع «كينستا» المتخصص.
قررت شركة مايكروسوفت إنهاء دعمها لمتصفح الإنترنت الشهير Internet Explorer في جميع تطبيقاتها وخدماتها، وذلك في يوم 17 أغسطس من العام المقبل 2021.
وقالت الشركة في بيان إنه «لن يتم دعم المتصفح المذكور لخدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت مثل Office 365 وOneDrive وOutlook وغيرها».
وأوضحت الشركة أنها تعمل الشركة على إنهاء دعمها للمتصفح فيما يتعلق بتطبيق الويب Microsoft Teams في 30 نوفمبرالمقبل.
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