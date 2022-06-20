علماء الآثار يسعون لإنقاذ حطام سفينة عمره 1300 عام... اليكم التفاصيل

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بدأ علماء الآثار الفرنسيون دراسة حطام سفينة "نادر للغاية" يعود تاريخه إلى نحو 1300 عام، اكتشف منذ ما يقرب من عقد من الزمان لكنه ظل مدفونا حتى الآن بسبب هشاشته.وبحسب ما أفاد المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية الفرنسي (Inrap)، فإن الحطام هش للغاية لدرجة أن الهواء يمكن أن يدمر البقايا الخشبية.ويبلغ طول السفينة نحو 12 مترا، وووفقا لاختبارات الكربون المشع، فقد وقع بناؤها بين عامي 680 و720 ميلاديا، وهي "شهادة استثنائية على العمارة البحرية في العصور الوسطى العليا". وكان بإمكانها الإبحار في كلا الأنهار والساحل الأطلسي لفرنسا.ويتكون حطام السفينة، الذي اكتشف بالقرب من منطقة بوردو الفرنسية في عام 2013، من عوارض لم تتلامس مع الأكسجين أو الضوء لفترة طويلة، ما أدى إلى جفافها وانقسامها.ومع ذلك، تقوم الفرق العلمية برشها بالماء كل 30 دقيقة حتى يمكن إزالة كل قطعة من 200 قطعة بعناية وغمرها في الماء.في الوقت الحالي، لم يتم تحديد الوجهة النهائية للسفينة بعد، لكن الفريق قد يغطي العوارض الخشبية بالراتنج لحفظها أو ربما يقع إعادة دفن الحطام في المكان الذي عثر عليه فيه.وعثر على السفينة مدفونة في قاع مترسب لجدول، ويعتقد أنها استخدمت لشحن البضائع عبر الممر القديم لنهر غارون، وهو نهر يقع في جنوب غرب فرنسا وشمال إسبانيا.