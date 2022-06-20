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تكنولوجيا وعلوم
منتج احلى من السكر... ابتكار جديد قيد التنفيذ
Lebanon 24
20-06-2022
|
12:00
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اكتشف علماء جامعة فياتسك الروسية طريقة للحصول على بروتين البرازين حلو المذاق، الذي يعتبر بديلا غير ضار للسكر.
ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذه المادة يجب أن تصبح بديلا لجميع السكريات الكربوهيدراتية في العالم، وتساهم في مكافحة السمنة.
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ووفقا للخبراء، بروتين البرازين Brazzein، أحلى من السكر بـ 2000 مرة، وإن انتاجها على المستوى التجاري سيقلل مما يسمى السكر المخفي في المنتجات الغذائية ومن السعرات الحرارية فيها وبالتالي في مكافحة السمنة.
ويشير سيرغي ليتفينيتس، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، إلى أن إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات منخفضة السعرات الحرارية يتطلب تقنيات فعالة لإنتاج بروتين البرازين.
ويقول، "لذلك هدفنا في المقام الأول، ليس الحصول على بروتين البرازين نفسه، بل هو إيجاد حلول تكنولوجية، تقلل من تكلفة الإنتاج. وباستخدام طرق هندسة البروتينات تمكنا في المرحلة الأولى، من بناء تركيبات وراثية حيوية لأشكال متغيرة من البرازين، والذي هو أكثر 2000 مرة أحلى من السكروز. وجميع المواد الخام والبروتين المستخدمة في الإنتاج محلية، والأهم من ذلك، سيكون المنتج وطنيا. وهذه الدراسة فريدة من نوعها في روسيا".
ووفقا له، يخطط العلماء إلى ابتكار منتج معدل وراثيا وتكنولوجيا فعالة للتنقية. وهذا العمل حاليا في مرحلة تجميع التركيبات الجينية وانتقاء العناصر الجينية المثالية، التي تضمن الحصول على إنتاج وفير من المادة المطلوبة."إزفيستيا"
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