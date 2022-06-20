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تكنولوجيا وعلوم
احذفوه الآن.. غوغل تحظر تطبيقا شهيرا
Lebanon 24
20-06-2022
|
16:00
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أزال غوغل تطبيقا من متجر "بلاي" الخاص به، ولكن ليس قبل تنزيله أكثر من مليون مرة. وتبين أن التطبيق، المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.
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حتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن غوغل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره.
فإذا كنت من الأشخاص غير المحظوظين، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك دون تأخير.
فقد اكتشف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.
ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.
وتتضمن التطبيقات: Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight.
وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة غوغل، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل. وكما هو الحال مع جميع التطبيقات، قبل أن تبدأ في تنزيل أي شيء على جهازك، من الجدير التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.
(العربية)
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