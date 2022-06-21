كوكب الأرض سيتحول إلى "سباغيتي" فيه هذا الحال!

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تُسمَّى الثقوب السوداء بهذا الاسم لأن الجاذبية في مركزها قوية بشكل هائل؛ لدرجة أنها تمتص كل الضوء القريب منها، كما لا يمكن لأي شيء الهروب منها مهما كانت طبيعته.ويمتلك الثقب الأسود القوة المرعبة لالتهام أي شيء مهما كانت طبيعته أو حجمه، لذلك ليس من المفاجئ أن تصبح هذه الصدوع الكونية عنصراً أساسياً في أفلام وروايات الخيال العلمي منذ أن تمت صياغة تسمية "الثقب الأسود" لأول مرة في عام 1964.تخلق الثقوب السوداء أقوى قوة جاذبية نعرفها على الإطلاق في هذا الكون الفسيح المليء بالأسرار. لذلك، وبأي ثمن، لا يرغب أحد أبداً في الاقتراب كثيراً من أحدها.ولكن إذا اقتربت أكثر من اللازم، فإن جاذبية الثقب الأسود ستكون قوية جداً لدرجة أنك لن تتمكن من الهروب، حتى لو كنت تسافر بسرعة الضوء. وتسمى نقطة اللاعودة تلك بـ"أفق الحدث".سبب آخر لعدم رغبتك في الاقتراب كثيراً من الثقب الأسود هو شيء يُسمى "تأثير السباغيتي". نعم، تم اقتباس تسميته من المعكرونة السباغيتي!تخيل جسماً في الفضاء، مثل نجم. عندما يقترب من الثقب الأسود، يتم سحب أحد جوانب النجم بقوة أكبر من الآخر نظراً لعامل "شفط" هذا الجسم.حيث إن أحد جانبي النجم سيكون أقرب إلى الثقب الأسود من الآخر. وبالتالي سيكون السحب من الجاذبية أقوى في الجانب الأقرب للثقب الأسود، وأضعف في الجانب الأبعد.ووفقاً لمجلة Inverse العلمية، هذا الاختلاف في جاذبية "قوة المد والجزر" من شأنه أن يتسبب في انفصال النجم عن بعضه البعض. يشبه الأمر وضع قطعة من عجينة المعكرونة السباغيتي، عندما تمسكها من طرف، ستجد أن الآخر يبدأ في الدوران والامتطاط.في بعض الأحيان يمكن لعلماء الفلك ملاحظة حدوث ذلك في المجرات الأخرى. الاسم التقني هو "حدث اضطراب المد والجزر"، لكنه يعني فقط أن نجماً قد اقترب جداً من ثقب أسود، وتم تفتيته بعدما دخل في عملية "السباغيتي" التي أسلفنا شرحها.وفي أيار عام 2022 الجاري، كشف علماء الفلك عن أول صورة على الإطلاق للثقب الأسود في مركز مجرتنا.