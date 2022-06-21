ترسل الصور والموقع الجغرافي الى لأهل عند التعرض للخطر.. إليكم هذه الميزة الخفية في الهاتف







لذلك، تقدم الهواتف المحمولة، سواء بنظام الأندرويد أو الآيفون، خدمة الطواريء SOS، التي تسهل عليك الاتصال بجهات اتصال تحددها مسبقًا، دون الإجراءات الروتينية عند إجراء مكالمة.

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مزايا خاصية الطوارئ SOS

بالضغط على زر الطاقة لمدة 5 مرات متتالية، سيظهر لك جهات الاتصال التي حددتها مسبقًا كجهات اتصال تلجأ إليها حال جدوث الطواريء، وما عليك سوى الضغط على أي رقم للاتصال، كما ستوفر الخدمة أيضًا إعطاء أول مجيب البيانات الضرورية المطلوبة، والدخول في وضع الطواريء يوفر أيضًا ميزة فلاش الاستغاثة، أي سيتم إرسال إشارة SOS الضوئية، عن طريق وميض سيومض به الهاتف، فضلًا عن جرس الإنذار الذي يصدر أصوات عالية بمجرد الضغط عليه. عند التعرض لموقف يهدد حياتك بالخطر، كالاختطاف على سبيل المثال، قد تشعر بالتوتر وضيق الوقت، فلا تستطيع التمكن من استخدام الهاتف المحمول بطريقة صحيحة للاتصال بأي شخص ينقذ الأمر.لذلك، تقدم الهواتف المحمولة، سواء بنظام الأندرويد أو الآيفون، خدمة الطواريء SOS، التي تسهل عليك الاتصال بجهات اتصال تحددها مسبقًا، دون الإجراءات الروتينية عند إجراء مكالمة.بالضغط على زر الطاقة لمدة 5 مرات متتالية، سيظهر لك جهات الاتصال التي حددتها مسبقًا كجهات اتصال تلجأ إليها حال جدوث الطواريء، وما عليك سوى الضغط على أي رقم للاتصال، كما ستوفر الخدمة أيضًا إعطاء أول مجيب البيانات الضرورية المطلوبة، والدخول في وضع الطواريء يوفر أيضًا ميزة فلاش الاستغاثة، أي سيتم إرسال إشارة SOS الضوئية، عن طريق وميض سيومض به الهاتف، فضلًا عن جرس الإنذار الذي يصدر أصوات عالية بمجرد الضغط عليه.

وفي الهاتف الذي يعمل بنظام الآيفون، فيقوم بتنبيه جهات اتصال الطوارئ لديك من خلال رسالة نصية، ما لم تختر الإلغاء. يرسل جهاز iPhone الخاص بك موقعك الحالي، وتتلقى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك تحديثات عندما يتغير الموقع، وذلك لفترة زمنية بعد دخولك إلى وضع SOS.



كيفية تشغيل خاصية الطوارئ SOS



انتقل إلى الإعدادايت، وابحث في مربع البحث في أعلى الشاشة عن كلمة الطواريء، واختيار نظام SOS، ثم اختيار أرقام من القائمة الموجودة في جهات الاتصال الخاصة بك، انقر على إضافة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 3 جهات اتصال. تتم أيضًا إضافة أرقام الطوارئ الخاصة بمنطقتك مسبقًا.

(المصري اليوم)