27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
يسرق البيانات وكلمات المرور... غوغل تحظر تطبيقا شهيرا!
Lebanon 24
21-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزال غوغل تطبيقا من متجر "بلاي" الخاص به، ولكن بعد تنزيله أكثر من مليون مرة وتبين أن التطبيق، المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، يحتوى على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما فى ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.
Advertisement
وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن غوغل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره، وفقا لتقرير العربية نت.
فإذا كنت من الأشخاص غير المحظوظين، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك دون تأخير.
فقد اكتشف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.
ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوى جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.
وتتضمن التطبيقات: Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight.
وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة غوغل، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل، وكما هو الحال مع جميع التطبيقات، قبل أن تبدأ فى تنزيل أى شىء على جهازك، من الجدير التحقق من الشخص الذى طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
01:45 | 2022-06-21
21/06/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
23:30 | 2022-06-20
20/06/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-06-21
علماء يبتكرون إبرة مجهرية للعين "ذاتية التوصيل"
14:00 | 2022-06-21
شاحنة فضائية تفشل في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية... ماذا حصل؟
11:00 | 2022-06-21
"لادا" تُطلق سيارة "Vesta" الجديدة... إليكم مواصفاتها
05:00 | 2022-06-21
ترسل الصور والموقع الجغرافي الى لأهل عند التعرض للخطر.. إليكم هذه الميزة الخفية في الهاتف
02:00 | 2022-06-21
كوكب الأرض سيتحول إلى "سباغيتي" فيه هذا الحال!
23:00 | 2022-06-20
"تيك توك" تلجأ لهذا الخيار الصعب بعد مخاوف تهدد الأمن القومي
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 23:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 23:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 23:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact