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تكنولوجيا وعلوم

"لادا" تُطلق سيارة "Vesta" الجديدة... إليكم مواصفاتها

Lebanon 24
21-06-2022 | 11:00
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كشف القائمون على مصنع سيارات "لادا" عن مجموعة من النماذج القادمة من سيارات Vesta الشهيرة.

وبالنظر للصور المسربة لهذه السيارات نلاحظ أنها حملت تغييرات كبيرة مقارنة بـVesta السابقة، إذ اكتسبت تصماميا مميزة وعصرية للواجهات الأمامية والخلفية.
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كما حصلت على مصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وتزينت بعناصر مطلية بالكروم اللماع.

وستطرح هذه السيارات بهياكل سيدان وكروس أوفر، وستزود بعجلات 16 و17 إنشا، كما ستتميز عن Vesta السابقة بحساسات مسافات إضافية على ممتصات الصدمات من الأمام والخلف.

وسيتم تزويدها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث أثناء تجاوز السيارات على الطرقات، كما ستجهز بأنظمة تدفئة المقاعد والمقود والزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجا4نبية.

وستحصل هذه السيارات أيضا على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والطرق الخطرة.

ولم تذكر الشركة نوع المحركات التي ستثبت على هذه السيارات بعد، لكن من المتوقع أن تحصل على بعض المحركات المعدلة التي استخدمت في نماذج Vesta السابقة كمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 106 و122 حصانا، ومحركات HR16DE بعزم 113 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية.
 
(روسيا اليوم)
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