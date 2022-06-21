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تكنولوجيا وعلوم

شاحنة فضائية تفشل في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية... ماذا حصل؟

Lebanon 24
21-06-2022 | 14:00
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انقطعت عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية التي كان يفترض أن تتحقق مساء يوم 20 حزيران بواسطة محركات شاحنة Cygnus الفضائية كية.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية. وقال إن الأخصائيين الأمريكيين بصدد تدقيق سبب فشل عملية تعديل المدار.
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يذكر أن وكالة "ناسا" الأميركية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مركبة الشحن الأمريكية Cygnus يجب أن تغادر المحطة الفضائية الدولية يوم 23 حزيران الجاري بعد أن تقوم بتعديل مدار المحطة.

جدير بالذكر أن محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 20" استطاعت يوم 16 حزيران الجاري منع المحطة الفضائية الدولية من الاصطدام بنفايات فضائية خطيرة.

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية آنذاك إلى أن شاحنات "بروغريس" الفضائية الروسية تعتبر اليوم وسيلة رئيسية  لتعديل مدار المحطة الفضائية وإجراء المناورات الخاصة بتفادي النفايات الفضائية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن 3 رواد روس و3 رواد أميركيين ورائدة أوروبية واحدة.

(روسيا اليوم)
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