ماذا يعني الوضع المخفي على واتساب؟

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أضاف واتساب "وضعًا مخفيًا" خاصًا يتيح لك إخفاء معلوماتك من جهات الاتصال، وهى طريقة جديدة إنها للحفاظ على سرية بعض معلوماتك عن أشخاص محددين جدًا.تقدم التطبيقات الأخرى - بما فى ذلك إنستجرام لدى Meta - ميزات مماثلة. ومع التحديث الجديد ستتمكن من إخفاء صورة ملفك الشخصى وحالة آخر ظهور.وستكون قادرًا على اختيار هذه الإعدادات للجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء ولا أحد حسبما نقلت صحيفة ذا صن. لذلك قد ترغب فى الاحتفاظ بآخر ظهور لشريكك أو عائلتك - ولكن قم بإيقاف تشغيله لأى أصدقاء أو زملاء مزعجين. تهدف الطريقة الجديدة للحفاظ على خصوصية WhatsApp بطريقة أكثر دقة.أوضحت واتساب: "لزيادة حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، نحن نطرح خيارات جديدة لإعدادات التحكم فى الخصوصية لديك"."يمكنك الآن تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي، وحول، وحالة آخر ظهور."لكن عندما تمنع شخصًا ما من الاطلاع على معلوماتك الشخصية، فسيتم منعك أيضًا من مشاهدة معلوماته.يتم طرح الميزة الجديدة فى الإصدار العام للتطبيق فى الوقت الحالي.تحقق من Apple App Store أو Google Play Store للحصول على آخر التحديثات.إذا كنت ترغب فى تجربة أحدث ميزات واتساب قبل أى شخص آخر، فكر فى الانضمام إلى الإصدار التجريبي.كيفية الانضمام إلى WhatsApp betaلتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يجب عليك الانتقال إلى جوجل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبرى الإصدار التجريبي".اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبى من التطبيق.يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على آيفون أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.