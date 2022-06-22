27
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تنسون كلمات المرور؟ اليكم هذه الخدمة الجديدة من "أندرويد"
Lebanon 24
22-06-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلمات المرور كثيرة، وكل حساب تقريبا يحتاج إلى كلمة سر، وربما لا يكون هذا مناسبا لأولئك الذين ينسون كثيرا، فما الحل؟
أفاد موقع (9to5Google) التقني بأن نظام التشغيل "أندرويد" أتاح لمستخدميه الذين يملكون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة وفي مكان واحد، وتتجاوز مشكلة النسيان.
Advertisement
وسيكون بمقدور مستخدمي "أندرويد" إضافة اختصار (shortcut ) لمدير كلمة السر الخاص بـ"غوغل" على شاشة أجهزتهم، ومهمة هذا "المدير" هي تتبع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة، بما في ذلك كلمات السر.
وتجمع هذه الخدمة كل المعلومات في مكان "آمن"، ويمكن الوصول إليها بسرعة وسهولة.
وكان "غوغل" قد أطلق خدمة "مدير كلمة السر" قبل سنوات لمستخدمي "أندرويد" ومتصفح "غوغل كروم".
لكن الخدمة الجديدة تتميز بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، عوضا عن إدخال كلمة المرور كما هو الحال في نسخة المتصفح.
مدير كلمات المرور قادر على حفظ وتخزين جميع التفاصيل التي تهمك، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمات المرور، مما يسمح لك بتتبع أي مشاكل أو مخاطر أمنية، بالإضافة إلى السماح بتعديل أي تفاصيل عند الحاجة.
ويتوفر الاختصار الجديد عن طريق التحديث الجديد في نظام أندوريد (نسخة 22.18) أو الأحدث.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
06:24 | 2022-06-23
23/06/2022 06:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
06:34 | 2022-06-23
23/06/2022 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-06-24
حملة من إنستغرام لضبط أعمار مستخدميه الصغار.. 3 إجراءات مشدّدة!
23:00 | 2022-06-23
"إنستغرام" يعتمد طريقة "شائكة" لتحديد أعمار مستخدميه
16:00 | 2022-06-23
تحت مسمى جديد... "تويتر" يطرح ميزة كتابة التغريدات الطويلة المنتظرة
14:00 | 2022-06-23
نموذج جديد... كيف نُظّمت الأرض كقارة عظمى منذ 2.8 مليون سنة؟!
13:34 | 2022-06-23
جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية (صور)
11:00 | 2022-06-23
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 10:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact