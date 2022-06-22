Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تنسون كلمات المرور؟ اليكم هذه الخدمة الجديدة من "أندرويد"

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-964435-637914835425255699.jpg
Doc-P-964435-637914835425255699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كلمات المرور كثيرة، وكل حساب تقريبا يحتاج إلى كلمة سر، وربما لا يكون هذا مناسبا لأولئك الذين ينسون كثيرا، فما الحل؟


أفاد موقع (9to5Google) التقني بأن نظام التشغيل "أندرويد" أتاح لمستخدميه الذين يملكون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة وفي مكان واحد، وتتجاوز مشكلة النسيان.
Advertisement

وسيكون بمقدور مستخدمي "أندرويد" إضافة اختصار (shortcut ) لمدير كلمة السر الخاص بـ"غوغل" على شاشة أجهزتهم، ومهمة هذا "المدير" هي تتبع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة، بما في ذلك كلمات السر.

وتجمع هذه الخدمة كل المعلومات في مكان "آمن"، ويمكن الوصول إليها بسرعة وسهولة.

وكان "غوغل" قد أطلق خدمة "مدير كلمة السر" قبل سنوات لمستخدمي "أندرويد" ومتصفح "غوغل كروم".
لكن الخدمة الجديدة تتميز بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، عوضا عن إدخال كلمة المرور كما هو الحال في نسخة المتصفح.

مدير كلمات المرور قادر على حفظ وتخزين جميع التفاصيل التي تهمك، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمات المرور، مما يسمح لك بتتبع أي مشاكل أو مخاطر أمنية، بالإضافة إلى السماح بتعديل أي تفاصيل عند الحاجة.

ويتوفر الاختصار الجديد عن طريق التحديث الجديد في نظام أندوريد (نسخة 22.18) أو الأحدث.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-06-22
02:00 | 2022-06-22
23:00 | 2022-06-21
16:00 | 2022-06-21
14:00 | 2022-06-21
11:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website