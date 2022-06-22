سيارة جديدة عائلية تتّسع لـ7 ركاب ومتطورة وصديقة للبيئة... إليكم مواصفاتها

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كشفت شركة Soueast Motor الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مركبة عائلية وعملية بامتياز.وتأتي سيارة Soueast Delica بنسختها EV400 الجديدة بهيكل ميني فان طوله 5 أمتار تقريبا، ومجهز بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب.وحصلت هذه السيارة على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشات لمسية حديثة، كما يمكن التحكم ببعض ميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وجهّزت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة.وزودت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وحصلت على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.كما جهزتها Soueast Motor بأنظمة ABS متطورة للفرامل، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ومحركات كهربائية بعزم 109 أحصنة.وستأتي نسخها العادية ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 401 كلم بالشحنة الواحدة، كما يفترض أن تطلق منها نسخ مجهزة ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.