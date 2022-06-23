Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في هذه المدينة.. الإستعداد لإطلاق سيارات أجرة طائرة

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-964744-637915622039401167.jpg
Doc-P-964744-637915622039401167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد مدينة لوس أنجلوس لافتتاح أول مكتب لسيارات الأجرة الطائرة تزامناً مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية.

وتعتمد المدينة على إحدى شركات وادي السيليكون، التي قالت إنها على وشك تصنيع مركبات كهربائية يمكنها الطيران فوق الشوارع المزدحمة مقابل تكلفة لا تزيد على تكلفة ركوب أوبر.  
Advertisement

حيث قال آدم غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران Archer Aviation، لصحيفة Los Angeles Times، إن الطائرة المروحية، التي صممتها شركته يمكنها السفر لمسافة 60 ميلاً (97 كم) في الشحنة الواحدة بسرعة تصل إلى 150 ميلاً (241 كم) في الساعة، وإنها "ستغير تماماً الطريقة التي نعيش ونعمل بها"، وربما تتاح للاستخدام في ظرف عامين.

تعتبر لوس أنجلوس مناسبة تماماً للمركبات الطائرة، لأنها تضم العديد من مواقف السيارات والأسطح الشاهقة المناسبة لاستيعاب "المطارات العمودية" اللازمة لإقلاع هذه الطائرات.

ويدعم إريك غارسيتي، رئيس مجلس المدينة، هذه الفكرة وشكَّل مجموعة لصياغة اللوائح التي تنظم هذه الطائرات. وتأمل بعض الشركات أن يبدأ تشغيلها حتى قبل الألعاب الأولمبية.

فيما قالت شركة آرتشر للطيران إنها تتطلع إلى إنشاء شبكة من التكاسي الطائرة المدنية في ظرف عامين لتتفوق على عدد كبير من المنافسين الآخرين مثل Joby Aviation في سانتا كروز وWisk Aero في ماونتن فيو.

على أنه توجد بعض المعوقات، ليس أقلها ضرورة الحصول على إذن من جهات التنظيم الفيدرالية، وهي عملية قد تستغرق سنوات. وتسود تخوفات أيضاً من السلامة والتكلفة، وكذلك من التلوث الضوضائي والتوصيلات الليلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-06-23
23:00 | 2022-06-22
16:00 | 2022-06-22
14:00 | 2022-06-22
11:00 | 2022-06-22
08:00 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website