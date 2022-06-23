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تكنولوجيا وعلوم
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
23-06-2022
|
11:00
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خطفت بيجو أنظار محبي منتجاتها بسيارة جديدة وصفها الكثيرون بأنها بين أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن.
وأكثر ما يلفت الأنظار في السيارة الجديدة هو الانسيابية العالية والتصميم المميز الذي يمنحها مظهرا هجوميا وملامح القوة والحداثة بنفس الوقت.
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ولم يقتصر التمييز على الشكل الخارجي لهذه السيارة فقط بل صممت قمرتها بشكل جذّاب أيضا، وحصلت جميع عناصرها على حواف حادة التصميم، كما جهزت واجهة القيادة بأحدث الشاشات اللمسية وخلت من الأزرار التقليدية تقريبا.
وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضها 184 سم، وارتفاعها 147 سم، كما جهزت بعجلات فريدة التصميم بمقاسات تتراوح ما بين 17 و20 إنشا، وحصلت من الداخل على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر.
وزودتها بيجو بأنظمة رؤية ليلية، وأحدث أنظمة المولتيميديا، و10 مكبرات صوت عالية الأداء، ونظام سرعة تكيفي يعتمد على 9 رادارات متطورة للتحكم بالسرعة تلقائيا، فضلا عن حساسات الضوء والمطر، وحساسات المسافات وكاميرات توفر رؤية شاملة لمحيط الهيكل.
وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 وعزم 180 و225 حصانا، كما ستطلق منها نسخ تعمل بمنظومات هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية.
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