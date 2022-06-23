جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية (صور)

أصبحت التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أولويات الدول الصناعية الكبرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري.

وبينما يسبب الوقود الأحفوري انبعاثات حرارية تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يساهم في الحد من تلك الظاهرة.

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Sun-powered mountains: Solar panels-covered mountains in Nanzhao County, central China’s Henan Province, are energized by each sunrise.

Nearly 20,000 hectares of the sunny county have been used for solar power projects, which have a combined installed capacity of 300-600 MW. pic.twitter.com/TmOS7NoejY — People's Daily, China (@PDChina) June 23, 2022

وأصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق لتوفير احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة بصورة تواكب نموها الاقتصادي.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية صورا قالت إنها ترصد تحويل إحدى جبال الصين إلى محطات هائلة للطاقة الشمسية في منطقة "نانزهاو" بمقاطعة هينان.

وتقول الصحيفة إن تلك الجبال تحولت إلى محطة طاقة تتجدد كل صباح مع شروق الشمس لتولد ما بين 300 إلى 600 ميغاوات من الكهرباء.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحطة الضخمة تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار (نحو 46 ألف فدان).