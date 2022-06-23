‏"إنستغرام" يعتمد طريقة "شائكة" لتحديد أعمار مستخدميه



ومن أبرز هذه الطرق هو طلب "إنستغرام" من المستخدمين التقاط فيديو على طريقة صور "السيلفي"، لكي يقوم بمسحها نظام ذكاء صناعي من تطوير شركة "يوتي".

Advertisement وقال "إنستغرام" في بيان رسمي، الخميس، إن "تقنية "يوتي" قادرة على تحديد عمرك بناءا على ميزات وجهك، وتشارك هذه التقديرات معنا".

وتابع مؤكدا أنه بعد تحقق التطبيق من العمر يتم حذف صورة المستخدم ولا يحتفظ بها، وأن التكنولوجيا لا تستطيع سوى التعرف على العمر وليس تحديد الهوية. أعلن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه وسائل جديدة لضمان ألا يقل عمر مستخدميه عن ‏‏13 عاما، وذلك لحمايتهم من أي محتوى ضار.‏ومن أبرز هذه الطرق هو طلب "إنستغرام" من المستخدمين التقاط فيديو على طريقة صور "السيلفي"، لكي يقوم بمسحها نظام ذكاء صناعي من تطوير شركة "يوتي".وقال "إنستغرام" في بيان رسمي، الخميس، إن "تقنية "يوتي" قادرة على تحديد عمرك بناءا على ميزات وجهك، وتشارك هذه التقديرات معنا".وتابع مؤكدا أنه بعد تحقق التطبيق من العمر يتم حذف صورة المستخدم ولا يحتفظ بها، وأن التكنولوجيا لا تستطيع سوى التعرف على العمر وليس تحديد الهوية.

وشدد "إنستغرام" في بيانه أنه يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم أعمار الأشخاص، وذلك "لمنع المراهقين من الوصول إلى المواعدة على "فيسبوك"، وكذلك البالغين من مراسلة المراهقين، ومساعدة الأخيرين من تلقي محتوى إعلان موجه للبالغين"، وفق قوله.

وعلى الرغم من استخدام نظام "يوتي" للذكاء الاصطناعي من قبل الحكومتين البريطانية والألمانية لاكتشاف العمر، بعد أن تم تدريبه على "مئات الآلاف"، إلا أن موقع "إنغادجيت" أشار إلى أنه يحتوي أخطاء تشمل الاعتماد على الجنس، والفئة العمرية، ولون البشرة.

وأضاف أن طريقة عمل نظام "يوتي" هو نوع من الصندوق الأسود، وهو ليس دقيقا في تحديد الأعمار، لافتا إلى أن يحدد عمرا أصغر في حال خلع النظارة، كما أنه يزيد أو ينقص من العمر 3 سنوات عند مسح وجوه نساء ذات بشرة داكنة.