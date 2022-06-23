27
o
بيروت
31
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" يعتمد طريقة "شائكة" لتحديد أعمار مستخدميه
Lebanon 24
23-06-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه وسائل جديدة لضمان ألا يقل عمر مستخدميه عن 13 عاما، وذلك لحمايتهم من أي محتوى ضار.
ومن أبرز هذه الطرق هو طلب "إنستغرام" من المستخدمين التقاط فيديو على طريقة صور "السيلفي"، لكي يقوم بمسحها نظام ذكاء صناعي من تطوير شركة "يوتي".
Advertisement
وقال "إنستغرام" في بيان رسمي، الخميس، إن "تقنية "يوتي" قادرة على تحديد عمرك بناءا على ميزات وجهك، وتشارك هذه التقديرات معنا".
وتابع مؤكدا أنه بعد تحقق التطبيق من العمر يتم حذف صورة المستخدم ولا يحتفظ بها، وأن التكنولوجيا لا تستطيع سوى التعرف على العمر وليس تحديد الهوية.
وشدد "إنستغرام" في بيانه أنه يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم أعمار الأشخاص، وذلك "لمنع المراهقين من الوصول إلى المواعدة على "فيسبوك"، وكذلك البالغين من مراسلة المراهقين، ومساعدة الأخيرين من تلقي محتوى إعلان موجه للبالغين"، وفق قوله.
وعلى الرغم من استخدام نظام "يوتي" للذكاء الاصطناعي من قبل الحكومتين البريطانية والألمانية لاكتشاف العمر، بعد أن تم تدريبه على "مئات الآلاف"، إلا أن موقع "إنغادجيت" أشار إلى أنه يحتوي أخطاء تشمل الاعتماد على الجنس، والفئة العمرية، ولون البشرة.
وأضاف أن طريقة عمل نظام "يوتي" هو نوع من الصندوق الأسود، وهو ليس دقيقا في تحديد الأعمار، لافتا إلى أن يحدد عمرا أصغر في حال خلع النظارة، كما أنه يزيد أو ينقص من العمر 3 سنوات عند مسح وجوه نساء ذات بشرة داكنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
06:24 | 2022-06-23
23/06/2022 06:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
06:34 | 2022-06-23
23/06/2022 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-06-24
حملة من إنستغرام لضبط أعمار مستخدميه الصغار.. 3 إجراءات مشدّدة!
16:00 | 2022-06-23
تحت مسمى جديد... "تويتر" يطرح ميزة كتابة التغريدات الطويلة المنتظرة
14:00 | 2022-06-23
نموذج جديد... كيف نُظّمت الأرض كقارة عظمى منذ 2.8 مليون سنة؟!
13:34 | 2022-06-23
جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية (صور)
11:00 | 2022-06-23
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
08:00 | 2022-06-23
ناسا تكتشف أول دليل لوجود ماء سائل على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 10:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 10:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 10:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact