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تكنولوجيا وعلوم

9 تعديلات جديدة في واتساب.. ما هي؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:00
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يعمل واتساب على تحميل تحديثات هامة - وقد تم الكشف عن بعضها مسبقًا، حيث قام مطلعون بتسريب تسعة تغييرات كبيرة على التطبيق، بما في ذلك ترقية كبيرة لمحبي الرموز التعبيرية.
 
عندما يختبر واتساب ميزات جديدة، فإنه يستخدم إصدارًا تجريبيًا خاصًا من التطبيق.
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يقوم خبراء التكنولوجيا في WABetaInfo بتعدين هذا التطبيق للحصول على معلومات، مما يمنحنا نظرة خاطفة على التحديثات القادمة.
 
هناك تسعة تغييرات قيد التطوير أو الطرح حاليًا قد تثير اهتمامك.
 
بعضها متاح حاليا بينما سيستغرق البعض الآخر أسابيع أو حتى شهورًا لإصدارها، ومن الممكن إلغاء بعض التغييرات تمامًا.
 
تغييرات واتساب القادمة وفقا لموقع ذا صن.
 
إليك ما يقوله WABetaInfo: 
 
القدرة على تصفية الدردشات غير المقروءة.
 
الرد على الرسائل باستخدام أي رمز تعبيري.
 
الملفات الشخصية للأعمال تحصل على صور الغلاف.
 
إرسال الرسائل وكتم صوت الأشخاص على مكالمات WhatsApp (متوفر الآن).
 
ترحيل الدردشات من هواتف أندرويد إلى آيفون (متوفر في الإصدار التجريبي).
 
نظام الموافقة على عضوية المجموعة.
 
ألبومات وسائط تلقائية لنظام ويندوز .
 
القدرة على إيقاف الملاحظات الصوتية مؤقتًا واستئنافها (متوفرة في الإصدار التجريبي).
 
ردود فعل رسائل واتساب على نظام ويندوز (متوفر في الإصدار التجريبي).
 
إذا كنت ترغب في تجربة جميع الميزات الأحدث أولاً،  فاتبع الخطوات التالية على WhatsApp beta.

كيفية الانضمام إلى WhatsApp beta
 
لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يجب عليك الانتقال إلى جوجل بلاي على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.
 
قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".
 
اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.
 
 كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.
 
(اليوم السابع)
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