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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف معبد روماني عمره أكثر من 2000 سنة
Lebanon 24
24-06-2022
|
12:00
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عثر علماء الآثار في هولندا على معبد روماني عمره ألفا عام بالقرب من الحدود مع ألمانيا.
وتشير الوكالة الوطنية الهولندية للتنمية الثقافية، إلى أنه عثر على المعبد بالصدفة، خلال عمليات استخراج الطين في قرية Herven-emeling، في مقاطعة جيلديرلاند، القريبة من الحدود الألمانية. وكانت هذه المنطقة أثناء إنشاء المعبد هي حدود الإمبراطورية الرومانية، حيث عثر بجانبه على مبنى نقطة حدودية محصنة. وقد تمكن الباحثون من اكتشاف مبنى معبدين يعودان إلى الفترة بين القرنين الأول والرابع الميلادي.
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ويتميز المعبد الأول بسقف قرميدي ووجود لوحات فنية من الجص على جدرانه. أما المعبد الثاني فيتميز بصغر حجمه. وبالإضافة إلى ذلك عثر علماء الآثار على قطع من تماثيل الآلهة وبلاطات عليها نقوش وكتابات، وكذلك على حفر كانت تستخدم لإشعال نيران القرابين."لينتا. رو"
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