Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الألواح الشمسية تتحول الى أسقف منزلية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-965249-637916666417178684.jpg
Doc-P-965249-637916666417178684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ابتكر العلماء الروس ألواحا شمسية محلية بالكامل، يمكن أن تحل محل أسقف ونوافذ أو واجهات المباني، ويمكن أن تكون شفافة أو ملونة.


ويشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أنه نتيجة لتعاون علماء الجامعات والمؤسسات لتعليمية ومعاهد البحوث الوطنية والمعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم ابتكار بطاريات شمسية، لا تولد طاقة كهربائية فقط، بل ويمكن استخدامها كعناصر للحماية الخارجية من الظروف الجوية، مثل سقف ونوافذ وواجهات المباني".
Advertisement

ويشير المكتب إلى أن هذه البطاريات مصنوعة من مركبات عضوية جديدة، يمكن الحصول عليها في ثلاث مراحل، تساهم فيها المعاهد التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بحسب اختصاصاتها.

وتقول يكتيرينا تيكشينا، الباحثة في معهد الكيمياء العامة غير العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "تتسم عملية تجميع البطاريات الشمسية بالشفافية، بحيث يمكن تحديث وتعديل مكوناتها، بهدف رفع كفاءتها أو لتعمل في تنفيذ مهمة محددة. فمثلا يمكن عن طريق تغيير مادة وهيكل الصورة الضوئية، يمكن التحكم في شفافية وكفاءة البطارية، ومن خلال تغيير مكونات الألكتروليت والصبغة، يمكننا تغيير لون العناصر، وهذا مهم جدا لمكونات التصاميم وإنشاء منظومة ألواح ضوئية متكاملة معماريا. وقد حصلنا حتى الآن على بطاريات بعدة درجات من ألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر".

وتخضع هذه البطاريات حاليا لاختبارات في ظروف قريبة من الظروف الطبيعية، لتحديد خصائصها التشغيلية."tass"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-06-24
12:00 | 2022-06-24
10:00 | 2022-06-24
08:00 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
02:00 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website