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تكنولوجيا وعلوم

بقع شمسية تهاجم الارض واثير الخوف

Lebanon 24
25-06-2022 | 10:00
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تضاعف حجم البقع الشمسية المظلمة التي تواجه الأرض مباشرة في غضون 24 ساعة فقط، ويمكن أن ترسل مشاعل من الدرجة المتوسطة في المستقبل القريب.

وكتب توني فيليبس، المعد في موقع SpaceWeather، يوم الأربعاء: "بالأمس، كانت البقع الشمسية AR3038 كبيرة. اليوم، إنها هائلة". ويقال الآن إنها تبلغ ثلاثة أضعاف حجم الأرض.
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ولا يقتصر الأمر على أن البقع الشمسية AR30398 تتجه مباشرة إلى كوكبنا، ولكنها تحتوي أيضا على مجال مغناطيسي بيتا غاما غير مستقر يحتوي على طاقة كافية لإحداث تعتيم قصير في الراديو.

وتعرف البقع الشمسية بأنها مناطق مظلمة من الشمس حيث تكون أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من السطح. وتنشأ التوهجات الشمسية بالقرب من هذه المناطق المظلمة من النجم.

وتأتي التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية من هذه المناطق، وعندما تنفجر في اتجاه الأرض، يمكن أن تؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية تنتج الشفق القطبي الجميل، فضلا عن أنها تشكل خطرا على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية.

وتعد AR3038 بلا شك بقعة شمسية كبيرة - رآها أحد رواد الشاطئ في نيوجيرسي على الشمس وهي تشرق فوق المحيط الأطلسي.

وأرسلت المنطقتان النشطتان اللتان أُطلق عليهما اسم AR2993 وAR2994، العلماء بسرعة لمعرفة ما إذا كان ينبغي للأرض أن تستعد للانفجارات الشمسية القوية - ولكن لحسن الحظ لم يتم إرسال أي منها في طريقنا.

وتأتي الزيادة الأخيرة في نشاط الشمس من نتيجة اقترابها من المرحلة الأكثر نشاطا في دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاما - وبلغت ذروة نشاطها في عام 2024.

وأظهرت الدراسات أن مستوى النشاط الشمسي الذي يحدث حاليا ، هو تقريبا نفس المستوى الذي كان عليه قبل 11 عاما، خلال نفس النقطة في الدورة الماضية.

وتحتوي التوهجات الشمسية على فئات أحرف، مع الفئة A الأضعف، ثم الفئة B والفئة C والفئة M، والفئة X هي الأقوى في الفئات. ثم يتم إعطاؤها حجما - تمثل الأعداد الصغيرة توهجات أصغر داخل الفصل.

ويأتي توهج X1 أقل قوة بعشر مرات من أقوى توهج شمسي ممكن، والأقوى على الإطلاق، منذ عام 2003، غمر أجهزة الاستشعار مثل X28.

ووجد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن توهج يوم الأحد تسبب في تعتيم على ترددات راديو معينة أقل من 30 ميغاهرتز في جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وعلى الرغم من التوهج الذي تسبب في تعتيم الراديو، فإن البلازما من التوهج لن تضرب الأرض.

ولم يكن هناك توهج كبير أو توهج شمسي في العالم الحديث - كان آخرها حدث كارينغتون في عام 1859 - ما أدى إلى ظهور عاصفة مغنطيسية أرضية مع ظهور الشفق القطبي عالميا، وكذلك حرائق في محطات التلغراف."ديلي ميل"


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