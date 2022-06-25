Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تويتر تختبر ميزة جديدة.. نصوص طويلة بلا قيود

Lebanon 24
25-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-965617-637917817014404195.jpg
Doc-P-965617-637917817014404195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت منصة تويتر أنها تختبر خدمة جديدة تتيح للمستخدمين كتابة نصوص طويلة على عكس المعمول به حالياً والذي يسمح فقط بعدد معين من الأحرف في التغريدة الواحدة.

وأكد تويتر في تغريدة بأحد حساباته الرسمية التقارير التي تحدثت عن هذه الخدمة، وفق ما نقل موقعThe Verge المختص بالأخبار التقنية.
Advertisement
وأظهرت الخاصية الجديدة وجود كلمة Write في القائمة الموجودة على يسار الصفحة، وبعد النقر على هذه الكلمة تظهر صفحة بيضاء، يمكن للمستخدم أن يكتب عليها ما يشاء.

كما بوسعه إضافة وسائط متعددة إليها مثل الصور وتعديل شكلها، وفق الموقع.

متاحة لمجموعة مختارة
وبحسب تويتر، فإن الخدمة الجديدة متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغانا، وبوسع الأشخاص في غالبية الدول قراءة هذه الملاحظات.

يشار إلى المنصة تميزت عن بقية منافسيها في شبكات التواصل باختصار النصوص والصور والفيديوهات.
ومن خلال دمج الكتابة الطويلة في نظامها الأساسي، يمكن أن تستحوذ تويتر على المزيد من قيمة هذه المنشورات.

كذلك قد يؤدي نشر المقالات أو الملاحظات مباشرة على تويتر إلى جعل النص قابلاً للفهرسة لأغراض التسويق والبحث.

ويمكن أن يتوافق أيضا مع ميزة الرسائل الإخبارية الناشئة للشركة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-06-25
12:00 | 2022-06-25
10:00 | 2022-06-25
08:00 | 2022-06-25
05:00 | 2022-06-25
02:00 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website