3 حيل ممتعة قد لا تعرفها على فيسبوك

لا يزال فيسبوك أحد أشهر شبكات التواصل في العالم، حيث يضم 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا، ويتطلع المستخدمون باستمرار للحصول على ميزات وخدمات فريدة على هذه المنصة.



ففي الواقع، هناك أدوات وميزات مخفية في التطبيق للحفاظ على تفاعل المستخدمين، وفيما يلي 3 حيل مخفية على فيسبوك.

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الرسائل المخفية

إذا كنت تستخدم فيسبوك لفترة طويلة وتتابع رسائل صندوق الوارد الخاص بك على "ماسنجر"، فلا يزال هناك سيل من الرسائل في انتظارك لم تره من قبل، وهذا لأن "فيسبوك" يحتوي على صندوق وارد مخفي يكاد يكون من المستحيل العثور عليه.



وستجد داخل هذا الملف المخفي رسائل من أشخاص ليسوا أصدقاء لك على موقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتم تسجيلها على أنهم "طلبات رسائل".



إهدار الوقت

من المثير للدهشة أن يقوم موقع التواصل الاجتماعي هذا، الذي يتراجع ببطء، بإطلاق ميزة توضح لك مقدار الوقت الذي تهدره في تصفحه.