أمازون تتيح لك سماع أصوات الموتى! إليكم التفاصيل

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في محاولة للقضاء على ألم الفقد، أعلنت شركة أمازون أنها ستتيح ميزة جديدة في جهاز المساعد الافتراضي "أليكسا"، تتمثل في إمكانية التحدث بصوت شخص رحل عن الحياة، بحسب ما نشره موقع "إن بي آر".النائب الأول لشركة أمازون، روهيت براساد، قال في مؤتمر بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، الأربعاء: "بينما لا يمكن للذكاء الاصطناعي القضاء على ألم الفقد، فإنه بالتأكيد يمكن أن يجعل ذكرياتهم تدوم".براساد أضاف أن النظام المحدث سيكون قادراً على جمع بيانات صوتية كافية خلال مقطع لمدة دقيقة واحدة من صوت الشخص المتوفى حتى يمكن تفعيله على "أليكسا".النائب الأول للشركة لم يوضح متى يمكن إطلاق هذه الميزة، بينما رفضت أمازون التعليق على جدول زمني.وتابع براساد: "نحن نعيش بلا شك في العصر الذهبي للذكاء الاصطناعي؛ حيث أصبحت أحلامنا وخيالنا العلمي حقيقة واقعة".و"ألكيسا" هو جهاز مساعد افتراضي طورته شركة أمازون، ويعمل على غرار "سيري" في أجهزة آبل و"جوجل أسيستانت" في أجهزة أندرويد؛ حيث يوفر "أليكسا" إجابات للمستخدمين من خلال سؤاله بلغات مختلفة، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى وقراءة الأخبار وغيرهما من الميزات.ميزة مخيفة ومروعةإلى ذلك، تراوحت ردود الفعل بشأن هذه الميزة على موقع تويتر من "المخيفة" إلى "المروعة"، فيما رفضها آخرون تماماً، وعبَّروا عن عدم ارتياحهم لميزة تعيد صوت شخص في عداد الأموات.التزييف العميقيأتي ذلك، فيما زاد الجدل بين الخبراء والباحثين حول ما يُعرف باسم التزييف العميق؛ الفيديو أو الصوت الذي يتم تقديمه باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعله يبدو كما لو أن شخصاً ما فعل أو قال شيئاً لم يحدث أبداً.إذ قال أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة ولاية أريزونا، سوباراو كامبهباتي، إنه يأمل أن تعرض أمازون عرضاً توضيحياً لأداة تكرار الصوت تجعل الجمهور يقظاً لاستخدام الأصوات الاصطناعية في الحياة اليومية.وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالحزن، قد يساعد ذلك في الواقع بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الوراء ونشاهد مقاطع فيديو للأشخاص الراحلين؛ لكن هذا يأتي مع قضايا أخلاقية خطيرة".كما تساءل: "هل من المقبول القيام بذلك دون موافقة الشخص المتوفَّى؟!".