Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"طوفان" من الأجهزة الجديدة... "آبل" ستطرح أربعة أنواع من "آيفون 14"

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-966081-637919303764001292.jpg
Doc-P-966081-637919303764001292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن شركة "أبل" الأميركية العملاقة تعد العدة لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

وقالت الوكالة إن "أبل" إن "طوفان" الأجهزة الجديدة يشمل أربعة أنوع من طراز "آيفون 14"، ومجموعة من الحواسيب اللوحية "آيباد"، و3 ساعات ذكية، فضلا حواسيب جديدة من طراز "ماك".
Advertisement

وتشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي "هوم بود"، وتلفزيون "أبل" المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وذكرت الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحا على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن عزم "أبل" على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.

وأوضحت أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عما هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معا.

وذكرت أن من أهم التحديثات التي ستطرأ على "آيفون 14" هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.

وقالت "بلومبرغ" إنه من الطبيعي إدخال هذه الميزة الجديدة على هواتف "آيفون 14" نظرا لوجود مزايا جديدة، مثل عرض خدمات عديدة كالطقس والتقويم وحالة البورصة حتى في ظل سطوع منخفض.
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-06-27
11:00 | 2022-06-27
08:00 | 2022-06-27
05:00 | 2022-06-27
02:00 | 2022-06-27
23:00 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website