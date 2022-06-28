تسريبات حول شكل ومميزات ساعات أبل المنتظرة في 2022

Advertisement

شكلت ساعة أبل حوالي 65% من عائدات الساعات الذكية العالمية العام الماضي، وعلى مدار السنوات العديدة الماضية، كانت الساعة الذكية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم، الجيل الحالي من Apple Watch هو Apple Watch Series 7 الذي تم إطلاقه في عام 2021، في عام 2020.وأطلقت Apple أيضًا نسخة ميسورة التكلفة من Apple Watch - Apple Watch SE التي تحمل نفس تقليد القدرة على تحمل التكاليف مثل Apple iPhone SE، ومع ذلك، لم تشهد Apple Watch SE أي خليفة في عام 2021، هذان الجهازان مشابهان لجهاز iPhone SE الذي لا يتم إطلاقه كل عام.ومن المتوقع أن تمنح شركة Apple Apple Watch SE ترقية هذا العام، فيما يلي المواصفات المحتملة لإصدار Apple Watch SE 2022 المزعوم، وApple Watch Series 8 وساعة Apple Watch جديدة أخرى من المحتمل إطلاقها هذا العام :- ثلاثة طرازات Apple Watchمن المتوقع أن تشتمل تشكيلة Apple Watch 2022 الذكية على ثلاثة طرز: Apple Watch Series 8 ، وطراز Apple Watch SE ذو الميزانية المحدودة، ونموذج متين يُقال إنه يُطلق عليه إصدار Apple Watch Explorer.Apple Watch SE 2022 لها نفس حجم الشاشة مثل الطراز الحاليمن المحتمل أن يكون لإصدار Apple Watch SE 2022 نفس حجم الشاشة مثل طراز 2020، مما يعني أن حجم الشاشة سيكون 1،78 بوصة.تعمل Apple Watch SE 2022 على شريحة أسرع بكثيريشاع أن Apple Watch SE تحتوي على شريحة S8 الجديدة، من المتوقع أن يكون أسرع بكثير من النموذج الحالي الذي يعمل على شريحة S5.Apple Watch SE 2020 تحصل على تخفيض في الأسعاروفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، قد يحل طراز Apple Watch SE الحالي محل Apple Watch Series 3 ويحصل على نفس السعر، تدعم Apple Watch SE 2020 WatchOS9.Apple Watch Explorer Edition هو الإضافة الجديدةستكون Apple Watch Explorer Edition هي الطراز الجديد الذي يستهدف الرياضيين، من المحتمل أن تقدم جميع الوظائف نفسها مثل النموذج القياسي ولكنها ستكون أكثر قوة، هذا يعنى أنه سيوفر مقاومة وحماية إضافية للصدمات، قد تتميز بسطح خارجي مطاطى.تأتي Apple Watch Series 8 مزودة بمستشعر درجة حرارة الجسممن المحتمل أن تأتي Apple Watch Series 8 مع مستشعر درجة حرارة الجسم، ويقال إنها أكبر إضافة جديدة، تشمل الميزات الجديدة الأخرى وضع الطاقة المنخفضة الذي سيسمح له بتشغيل بعض التطبيقات والميزات دون استخدام الكثير من عمر البطارية.Apple Watch Series 8 بتصميم جديدتأتي Apple Watch Series 8 بتصميم جديد، والذي يتضمن شاشة مسطحة وحواف مربعة، قدمت Apple أحجامًا جديدة مع Apple Watch Series 7 (41 ملم و 45 ملم)، ومن غير المرجح أن تتغير مرة أخرى هذا العام.