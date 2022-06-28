إنستغرام... أدوات جديدة للتحقق من العمر

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قال موقع إنستغرام إنه يختبر خيارات جديدة للمستخدمين للتحقق من أعمارهم على المنصة، بدءًا من الأشخاص في الولايات المتحدة. وقالت خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta Platforms Inc (META) إنها تختبر طريقتين جديدتين للتحقق من عمر الشخص ، بالإضافة إلى السماح له بتحميل إثبات هويته عبر الإنترنت.وقالت إيريكا فينكل، مديرة إدارة البيانات في Meta ، في منشور بالمدونة، "عندما نعرف ما إذا كان شخص ما مراهقًا (من 13 إلى 17 عامًا) ، فإننا نزودهم بتجارب مناسبة للعمر مثل وضعهم افتراضيًا في حسابات خاصة، ومنع الاتصال غير المرغوب فيه من البالغين الذين لا يعرفونهم، والحد من الخيارات التي يتعين على المعلنين الوصول إليها مع الإعلانات ".وقالت إنستغرام إنها دخلت في شراكة مع Yoti، وهي شركة متخصصة في التحقق من العمر عبر الإنترنت لضمان خصوصية المستخدمين وفقا ل"سي إن إن".يمكن للمستخدمين تحميل فيديو سيلفي للتحقق من أعمارهم، وبعد ذلك تقدر تقنية Yoti أعمارهم بناءً على ملامح الوجه. قال إنستغرام إن كل من ميتا و Yoti سيحذفان الصورة بمجرد التحقق من العمر.هناك خيار آخر وهو أن يختار الأشخاص ثلاثة متابعين مشتركين لتأكيد عمر المستخدم، ويجب ألا يقل عمر الشخص الذي يوثق عن 18 عامًا.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقف إنستغرام مؤقتًا إطلاق إنستجرام كيدز العام الماضي، بعد تلقيه انتقادات ومعارضة للمشروع.تم الترويج لـ Instagram Kids على أنه يتطلب إذنًا من الوالدين للانضمام، وكان من المفترض أن يقدم محتوى خالٍ من الإعلانات ومناسب للعمر، لكن المشرعين الأمريكيين وجماعات المناصرة حثوا الشركة على التخلي عن خطط الإطلاق مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.