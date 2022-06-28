Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "هواوي مجهز بكاميرا أمامية دقتها 60 ميغابيكسل... تعرفوا إليه

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-966467-637920155526403432.jpg
Doc-P-966467-637920155526403432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت هواوي عن مواصفات هاتف nova 10 Pro الذي سيكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.3/74.5/7.9) ملم، وزنه 191 غ.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 436 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات HDR10.
Advertisement

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-06-28
05:00 | 2022-06-28
02:00 | 2022-06-28
23:00 | 2022-06-27
16:00 | 2022-06-27
14:00 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website