27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من "هواوي مجهز بكاميرا أمامية دقتها 60 ميغابيكسل... تعرفوا إليه
Lebanon 24
28-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هواوي عن مواصفات هاتف nova 10 Pro الذي سيكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.3/74.5/7.9) ملم، وزنه 191 غ.
وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 436 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات HDR10.
Advertisement
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
01:50 | 2022-06-28
28/06/2022 01:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
16:18 | 2022-06-27
27/06/2022 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
14:10 | 2022-06-27
27/06/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-06-28
إنستغرام... أدوات جديدة للتحقق من العمر
05:00 | 2022-06-28
تسريبات حول شكل ومميزات ساعات أبل المنتظرة في 2022
02:00 | 2022-06-28
بإتّباع هذه الحيلة يمكنك رؤية الرسائل المحذوفة على "واتساب"
23:00 | 2022-06-27
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
16:00 | 2022-06-27
"طوفان" من الأجهزة الجديدة... "آبل" ستطرح أربعة أنواع من "آيفون 14"
14:00 | 2022-06-27
"Asus" تطرح أحد أفضل هواتف الـ"أندرويد"... ما هي ميزاته؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 18:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 18:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 18:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact