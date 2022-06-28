Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إقتصادية في استهلاك الوقود... ما هي ميزات سيارة "DS 7" الجديدة من "Citroen"؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-966469-637920157267062057.jpg
Doc-P-966469-637920157267062057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Citroen الفرنسية عن سيارة DS 7 الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها واحدة من أبزر مركبات الكروس أوفر التي ظهرت هذا العام.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات DS 7 بتصميم أكثر عصرية، وحاول المصممون إبراز معالمها من خلال التعديلات التي أدخلت على الواجهة الأمامية إذ بات شبك المبرد أكبر وأعرض، وتغيرت أشكال مصابيح الضباب، كما اختلف في السيارة شكل المصابيح الخلفية التي باتت أكثر تميزا عبر تقنيات LED التي حصلت عليها.
Advertisement

وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجهزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا، وجهز كل جنب من ممتص الصدمات الأمامي فيها بـ 5 خطوط إضاءة ضمت 33 مصباح LED متطور.

وداخليا زودتها Citroen بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة، كما حصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب.
 
وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات 1.6 ليتر بعزم 225 حصانا، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-06-28
11:00 | 2022-06-28
08:00 | 2022-06-28
05:00 | 2022-06-28
02:00 | 2022-06-28
23:00 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website