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تكنولوجيا وعلوم
إقتصادية في استهلاك الوقود... ما هي ميزات سيارة "DS 7" الجديدة من "Citroen"؟
Lebanon 24
28-06-2022
|
14:00
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كشفت Citroen الفرنسية عن سيارة DS 7 الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها واحدة من أبزر مركبات الكروس أوفر التي ظهرت هذا العام.
وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات DS 7 بتصميم أكثر عصرية، وحاول المصممون إبراز معالمها من خلال التعديلات التي أدخلت على الواجهة الأمامية إذ بات شبك المبرد أكبر وأعرض، وتغيرت أشكال مصابيح الضباب، كما اختلف في السيارة شكل المصابيح الخلفية التي باتت أكثر تميزا عبر تقنيات LED التي حصلت عليها.
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وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجهزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا، وجهز كل جنب من ممتص الصدمات الأمامي فيها بـ 5 خطوط إضاءة ضمت 33 مصباح LED متطور.
وداخليا زودتها Citroen بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة، كما حصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب.
وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات 1.6 ليتر بعزم 225 حصانا، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.
(روسيا اليوم)
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