خاص بها ... كوريا الشمالية تصنّع هاتفاً ذكياً!

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أشار تقرير إلى أن كوريا الشمالية تعمل على تصنيع هاتف ذكي جديد، في الوقت الذي لا يُمنح المواطنون القدرة على الوصول إلى الإنترنت وخصوصاً متجر التطبيقات، في البلد الذي يعاني حكماً "ديكتاتورياً" وانعزالاً عن العالم، وأزمة اقتصادية تضاعفت في السنوات الأخيرة.بحسب مجلة National Interest، فإن كوريا الشمالية متأخرة عن بقية العالم في الهواتف المحمولة، ولديها ما يعادل شبكة الجيل الثالث اللاسلكية، أي أنها متخلفة بجيلين عن الشبكات المستخدمة في معظم دول العالم.إلا أن شركة هواوي الصينية قد ساعدتها في بناء شبكة لاسلكية لكوريا الشمالية سراً عام 2019، وفقاً لتقرير لصحيفة The Washington Post.تقرير لوكالة رويترز أكد أن كوريا الشمالية "تستخدم واردات الأجهزة منخفضة التكلفة لإدخال عائدات مالية للنظام"، في انتهاك للعقوبات.فيما يتخذ النظام الكوري الشمالي إجراءات صارمة بحق من يثبت تهريبهم لهواتف محمولة من الصين، وذكر تقرير صدر في 2021 أن النظام أعدم عشرة أشخاص لهذا السبب.من جانبها، ذكرت صحيفة Daily NK مطلع هذا الأسبوع أن هاتفاً ذكياً جديداً صنعته كوريا الشمالية، يسمى "مادوسان"، قيد التطوير ولكنه لم يتوفر في المتاجر بعد. ويقال إن اسمه مستمد من "موقع معركة ثورية" في كوريا الشمالية.كان من المقرر إطلاق الهاتف هذا العام، في ذكرى مولد كيم جونغ إل في 16شباط وجده كيم إل سونغ في 15 نيسان، لكنه لم يُطلق في أي من التاريخين.وأفاد تقرير صحيفة Daily NK أن كوريا الشمالية أطلقت هواتف ذكية في الماضي، ولكنها لم تطلق هواتف أخرى منذ عام 2019، بسبب الجائحة. ووفقاً للتقرير، فهذا الهاتف يتميز بـ"نظام تأمين قوي" وسعة تخزينية كبيرة وتصوير ممتاز. وهو أيضاً لا يسمح للمستخدمين بحذف سجل المشاهدات، وهذه الخاصية قد تكون إشكالية في بلد لن يحجم عن استخدامها ضد مواطنيه.وقال مصدر Daily NK للصحيفة: "لا أعرف تكلفة هذا الهاتف لأنه لم يتوفر في المتاجر بعد. لكن أشخاصاً في مراكز المعلومات يقولون إن سعره يقارب 750 دولاراً".وأضاف المصدر: "لا يبحث عنه كثير من الناس لأنه لم يعرض للبيع بعد. ولكن بعد طرحه في الأسواق، فهناك فئة من الناس ستسعى لشرائه، وتحديداً الناس في بيونغ يانغ وسينويجو، وكذلك المسؤولون ورجال الأعمال".