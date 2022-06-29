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تكنولوجيا وعلوم

دارت حوله أكثر من 1300 مرة... مركبة تحصل على صور لـ"المريخ" بأكمله

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:00
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تمكنت مركبة فضاء صينية غير مأهولة من الحصول على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صورة لقطبه الجنوبي، بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل عام 2021، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
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ووصلت مركبة الفضاء "تيانوين-1" بنجاح إلى الكوكب الأحمر في شباط 2021 في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

 ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء، وفق لرويترز، أول صور صينية للقطب الجنوبي لكوكب المريخ حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه.

وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

 يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للكوكب المريخ.

وانفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.
 
 
(سكاي نيوز)

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