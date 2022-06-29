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تكنولوجيا وعلوم
منافس قوي لهواتف سامسونغ من Xiaomi (فيديو)
Lebanon 24
29-06-2022
|
23:00
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استعرضت Xiaomi هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي الحديثة من سامسونغ.
وحصل هاتف Xiaomi Poco F4 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (163.2/76/7.7) ملم، وزنه 195 غ، ومحمي بطبقة من الزجاح المقاوم للصدمات والخدوش.
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أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/10809 بكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 و Dolby Vision لتمنح الصور والفيديوهات واقعية ممتازة.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهات MIUI 13 for POCO، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
وحصلت كاميرته الأساسية على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.
وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ونظام الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية لاسلكيا، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.
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