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تكنولوجيا وعلوم

"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2022 | 14:00
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قررت نوكيا استعادة مواقعها في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز سعره منافس ومزود بمواصفات جيدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nokia Style+ المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/76/8) ملم.
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وسيحصل على شاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/10809) بكسل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-12"، وسيجهز بمعالج وشريحة موديم تمكنانه من التعامل بسرعة مع شبكات 5G الخلوية الحديثة، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستجهز بثلاث عدسات بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.
 
(روسيا اليوم)
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