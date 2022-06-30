"سناب تشات" تطلق نسخة مدفوعة من التطبيق

Advertisement

أطلقت شبكة "سناب تشات" الأميركية، الأربعاء، نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصورة الزائلة.وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا في منشور عبر مدونتها إن الاشتراك في "سناب تشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهريا ويتيح للمستخدم "ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها".وأوضحت أن النسخة المدفوعة ستكون متاحة بداية في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.وأضافت في منشورها أن "النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفا بهذه المنصة".وكانت الشركة أعلنت في فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير، وفقا لـ"فرانس برس".وأفادت الشركة بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سناب تشات" يوميا.