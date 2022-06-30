آيفون في عمر الـ15.. كيف قاد "ثورة الهواتف الذكية"؟

صادف الثلاثاء الماضي، مرور 15 عاما على طرح هاتف آيفون، للبيع لأول مرة، وبداية حقبة جديدة، يمكن ان نطلق عليها "ثورة الهواتف الذكية".



بالتأكيد، كانت هناك هواتف ذكية عند طرح "آيفون، مثل سامسونغ وبلاك بيري، لكنها كانت مثقلة بلوحات مفاتيح، وكانت مخصصة، على الأقل في المقام الأول، لرسائل البريد الإلكتروني القديمة المملة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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في ذلك الوقت، جاء طرح آيفون، كأول قطعة هاتف من الزجاج والمعدن يعمل باللمس، من دون لوحة مفاتيح.



ولد نوح شميك، في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأميركية، في نفس اليوم الذي وُلد فيه أول هاتف آيفون، 29 تموز 2007، ولا يعلم كيف كان الهاتف قبل ذلك غير قادر على التقاط صورة احترافية أو استدعاء مجموعة من الأصدقاء في مكالمة فيديو جماعية.