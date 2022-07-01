Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متى سيخلو القطب الشمالي من الجليد؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-967375-637922534591819581.jpg
Doc-P-967375-637922534591819581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن العالم الروسي ألكسندر ماكاروف، مدير معهد دراسات القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن القطب الشمالي قد يخلو من الجليد في نهاية القرن الحادي والعشرين، ويشير العالم في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه في فترة الصيف بنهاية القرن الحادي والعشرين من المحتمل أن يخلو المحيط المتجمد الشمالي من الجليد تماما.
Advertisement

ووفقا لما ذكره RT، يقول ماكاروف، "من الواضح أن الاحترار على الأرجح سيستمر، وسوف يكون في منطقة القطب الشمالي أسرع بمرتين أو ثلاث مرات مقارنة بكوكب الأرض ككل، لقد انخفضت كمية الجليد كثيرا خلال الخمسين عاما الأخيرة، ومعدل انخفاضه في فترة الصيف يبلغ في المتوسط 13.5 في المئة على مدى عشر سنوات، وبحلول نهاية القرن، ربما ستكون هناك مواسم خالية من الجليد تماما في الصيف".

ويضيف، لقد سجل العلماء في العام الماضي استقرارا معينا في درجات الحرارة والجليد في القطب الشمالي، والحد الأدنى للجليد كان عامي 2007 و2012.

ويقول، "وفقا لبعض الافتراضات خلال أعوام 2030-2050 ستكون مرحلة استقرار في درجات الحرارة والجليد في القطب الشمالي. لذلك قد لا يكون الاحترار شديدا".

 (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
23:00 | 2022-06-30
16:00 | 2022-06-30
14:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website