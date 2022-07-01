29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
انفجار نيزك تونجوسكا... ما تأثير ذلك على الأرض؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد كوكب الأرض العديد من الأحداث الكارثية على مر التاريخ، ولعل من بينها انفجار نيزك تونجوسكا الذى حدث في مثل هذه الايام ولكن من عام 1908 أي منذ أكثر من 100 عام.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، انفجرت كرة نارية عملاقة فوق غابات تونجوسكا في سيبيريا في ذلك الوقت، مما أدى إلى تدمير مئات الأميال من الغابات، والسبب الدقيق لم يتم الكشف عنه، فإن في وقت الانفجار، كان من الصعب جدًا الوصول إلى هذا الجزء البعيد من سيبيريا للبحث عن أدلة حول ما يمكن أن يحدث.
Advertisement
لكن أخيرًا في عام 1927، قاد عالم يُدعى ليونيد كوليك أول بعثة بحثية للتحقيق في المشهد، ومع ذلك، لم يعثروا على فوهة بركان أو أي شظايا نيزك، وظل اللغز دون حل، إلا أنه يعتقد العلماء الآن أن مذنبًا أو كويكبًا قد انفجر في الغلاف الجوي، وأدى هذا إلى انفجار هواء مع موجات صدمية قوية بما يكفي لتدمير الغابة.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
13:35 | 2022-06-30
30/06/2022 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:00 | 2022-07-01
قطب الاحتباس الحراري في القطب الشمالي الروسي... هذا ما اكتشفه العلماء
08:00 | 2022-07-01
للمرة الأولى... مركبة صينية تحصل على مشاهد للمريخ بأكمله
02:00 | 2022-07-01
متى سيخلو القطب الشمالي من الجليد؟
23:00 | 2022-06-30
آيفون في عمر الـ15.. كيف قاد "ثورة الهواتف الذكية"؟
16:00 | 2022-06-30
"سناب تشات" تطلق نسخة مدفوعة من التطبيق
14:00 | 2022-06-30
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
01/07/2022 17:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
01/07/2022 17:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
01/07/2022 17:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact