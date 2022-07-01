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تكنولوجيا وعلوم

للمرة الأولى... مركبة صينية تحصل على مشاهد للمريخ بأكمله

Lebanon 24
01-07-2022 | 08:00
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صور لقطبه الجنوبي، بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي.

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وصلت مركبة الفضاء تيانوين-1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر، في شباط 2021، في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب، بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

من بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ؛ حيث تتركز تقريباً كل موارد الكوكب من المياه. وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

قبل أيام التقط مسبار "كيوريوسيتي روفر" التابع لوكالة ناسا، صورة لظاهرة سطحية على المريخ، وكانت عبارة عن فتحة مستطيلة، فيما يبدو، ومظلمة من الداخل في الصخور المكشوفة للكوكب، وتبدو الفتحة كما لو أنها تؤدي إلى تحت السطح المريخي.

حيث التُقطت الصورة في 7 أيار بواسطة كاميرا Mastcam للمسبار أثناء صعوده جبل الريح المريخي (Mount Sharp). في حين أن الصورة قد تسعد أنصار نظريات المخلوقات الفضائية، فمن شبه المؤكد أنها لا تُظهر مدخلاً إلى مجتمع تحت سطح غريب، وذلك وفق تقرير نشره موقع Gizmodo، يوم الجمعة 13 أيار 2022.

من جانبه قال أشوين فاسافادا، عالم مشروعات في مختبر علوم المريخ، لموقع Gizmodo الأمريكي، في مكالمة هاتفية: "إنها مجرد مسافة بين كسرين في صخرة. لقد كنا نتجول في منطقة تكونت من الكثبان الرملية القديمة". وقد التصقت هذه الكثبان الرملية معاً بمرور الوقت؛ ما أدى إلى ظهور نتوءات من الحجر الرملي. 
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