24
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
25
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قطب الاحتباس الحراري في القطب الشمالي الروسي... هذا ما اكتشفه العلماء
Lebanon 24
01-07-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصدر في معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن التغيرات المناخية تظهر في القطب الشمالي، حيث في بعض مناطقه متوسط الاحترار السنوي أعلى بكثير من المؤشرات العالمية.
ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن علماء من معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي وجامعة بطرسبورغ ومعهد الجيوفيزياء القطبي، بالتعاون مع علماء المعهد النرويجي للأرصاد الجوية، أجروا تحليلا شاملا لبيانات الأقمار الصناعية لأعوام 1981-2020 في مناطق سفالبارد وأرخبيل فرنسوا جوزيف، وركزوا على درجة حرارة طبقة الهواء القريبة من سطح الأرض ودرجة حرارة وملوحة سطح البحر وسرعة ذوبان الجليد ومؤشرات أخرى.
Advertisement
وعثر الباحثون بنتيجة ذلك، على "أقطاب الاحتباس الحراري" - الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة، حيث اتضح لهم أن المتوسط السنوي لارتفاع درجة الحرارة على جزيرة كارل الثاني عشر الواقعة شمال شرق سفالبارد يعادل 2.7 درجة مئوية خلال 10 أعوام (في الخريف 4 درجات مئوية)، وجاءت جزيرة هيس الروسية التابعة لأرخبيل فرنسوا جوزيف بالمرتبة الثانية 2.2 درجة مئوية (في الشتاء 3.8 درجة مئوية).
وعموما اتضح ان مناطق شمال وشرق بحر بارينس تسخن أسرع، حيث تبين أن معدل الاحترار هناك بلغ خلال 40 عاما ضعف ما كان يعتقد سابقا، واشتد في العشرين عاما الماضية (من 2001 إلى 2020). وأن متوسط درجات الحرارة يرتفع في الشتاء، بينما يبقى مستقرا أو يرتفع ارتفاعا طفيفا في الصيف (من الصفر إلى 0.7 درجة مئوية خلال 10 أعوام).
ويربط العلماء ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بارتفاع درجة حرارة سطح البحر وانخفاض حجم طبقة الجليد البحري. ففي مناطق مختلفة من بحر بارينتس يتراوح حجم الانخفاض بين 7و 25 بالمئة خلال 10 أعوام. ومقارنة بثمانينيات القرن الماضي انخفضت مساحة الغطاء الجليدي بنسبة 40 بالمئة وأصبحت حاليا تعادل 330 ألف كيلومتر مربع."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
11:36 | 2022-07-01
01/07/2022 11:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-07-01
تلسكوب "ويب" يرسل "الضوء الأول"
14:00 | 2022-07-01
ميزة جديدة على "انستغرام"... ما هي؟
12:00 | 2022-07-01
جيل جديد من السفن الحربية في البرازيل
08:00 | 2022-07-01
للمرة الأولى... مركبة صينية تحصل على مشاهد للمريخ بأكمله
05:00 | 2022-07-01
انفجار نيزك تونجوسكا... ما تأثير ذلك على الأرض؟
02:00 | 2022-07-01
متى سيخلو القطب الشمالي من الجليد؟
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
02/07/2022 03:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact