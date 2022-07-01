جيل جديد من السفن الحربية في البرازيل

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أعلن موقع Naval Today أن البرازيل تعمل على مشروع تطوير سفن عسكرية من جيل جديد لجيشها.وتبعا للموقع فإن مؤسسسة Águas Azuis كانت قد وقعت عقودا مع الهيئات المسؤولة في البرازيل لتطوير أربع فرقاطات جديدة لصالح الجيش البرازيلي، واستعرضت نموذجا أوليا لهذه السفن مؤخرا.وأشار الموقع إلى أن Águas Azuis ستعمل على المشروع المذكور بالتعاون مع شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية وشركات برازيلية مثل ATECH Negócios em Tecnologias SA وЕmbraer SA.ونوّه Naval Today إلى أن السفن البرازيلية الجديدة هي عبارة عن نسخ معدلة عن فرقاطات MEKO A100 الألمانية، وأول سفينة من هذه السفن سيبدأ إنتاجها في سبتمبر القادم وستسلم للجيش البرازيلي عام 2025، أما السفن الباقية فستسلم للجيش في الفترة ما بين 2027 و2029.وسيبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 107.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 3455 طنا، وستكون قادرة على حمل 136 شخصا، كما ستتسلح بمنظومات Sea Ceptor وMM40 وMBDA للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم." سلاح روسيا"