Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تلسكوب "ويب" يرسل "الضوء الأول"

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-967580-637923004830160774.jpg
Doc-P-967580-637923004830160774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا في إرسال الصور التي التقطها، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إطلاقه، وفق ما نقلته شبكة أخبار "فوكس نيوز" الأميركية.

لكن الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، لن تكون متاحة للجمهور قبل 12 تموز المقبل، التاريخ الذي اختارته ناسا للكشف عنها.
Advertisement

وستبث ناسا الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
 
 
والمعلومات الشحيحة عن الصور، التي قدمتها "فوكس نيوز" استقتها من علماء فلك.

وقال نائب مدير ناسا، بام ميلروي، إن صور "الضوء الأول" التي التقطها التلسكوب "أثرت في كعالم ومهندس وكإنسان". 

ويشير مصطلح "الضوء الأول" عموما إلى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التلسكوب لإجراء ملاحظات علمية بعد خضوعه للاختبارات.

وقال توماس زوربوشن، رئيس البرامج العلمية في وكالة ناسا، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه كاد أن يبكي عندما رأى الصور.

وأضاف: "إنها لحظة عاطفية عندما ترى الكون يفرج فجأة عن بعض أسراره".

وأطلق صاروخ "آريان 5" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد عام 2021. 
 
 
وفي الأشهر التي تلت، فتح التلسكوب  الذي يعتبر الأقوى في العالم درعه الشمسي وسافر ما يقرب من مليون ميل من الأرض.

واستغرق مصممو ويب ما يقرب من عقدين من الزمن لتصميمه وبنائه ثم اختبار قبل إطلاقه.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-07-01
12:00 | 2022-07-01
10:00 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
02:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website