تلسكوب "ويب" يرسل "الضوء الأول"





لكن الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، لن تكون متاحة للجمهور قبل 12 تموز المقبل، التاريخ الذي اختارته ناسا للكشف عنها.

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وستبث ناسا الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. بدأ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة ناسا في إرسال الصور التي التقطها، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إطلاقه، وفق ما نقلته شبكة أخبار "فوكس نيوز" الأميركية.لكن الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، لن تكون متاحة للجمهور قبل 12 تموز المقبل، التاريخ الذي اختارته ناسا للكشف عنها.وستبث ناسا الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.





وقال نائب مدير ناسا، بام ميلروي، إن صور "الضوء الأول" التي التقطها التلسكوب "أثرت في كعالم ومهندس وكإنسان".



ويشير مصطلح "الضوء الأول" عموما إلى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التلسكوب لإجراء ملاحظات علمية بعد خضوعه للاختبارات.



وقال توماس زوربوشن، رئيس البرامج العلمية في وكالة ناسا، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه كاد أن يبكي عندما رأى الصور.



وأضاف: "إنها لحظة عاطفية عندما ترى الكون يفرج فجأة عن بعض أسراره".



وأطلق صاروخ "آريان 5" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد عام 2021. والمعلومات الشحيحة عن الصور، التي قدمتها "فوكس نيوز" استقتها من علماء فلك.وقال نائب مدير ناسا، بام ميلروي، إن صور "الضوء الأول" التي التقطها التلسكوب "أثرت في كعالم ومهندس وكإنسان".ويشير مصطلح "الضوء الأول" عموما إلى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التلسكوب لإجراء ملاحظات علمية بعد خضوعه للاختبارات.وقال توماس زوربوشن، رئيس البرامج العلمية في وكالة ناسا، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه كاد أن يبكي عندما رأى الصور.وأضاف: "إنها لحظة عاطفية عندما ترى الكون يفرج فجأة عن بعض أسراره".وأطلق صاروخ "آريان 5" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الفضاء في يوم عيد الميلاد عام 2021.