Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تحذر موظفيها من "أوقات صعبة"

Lebanon 24
01-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-967582-637923005981078322.jpg
Doc-P-967582-637923005981078322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، موظفيها من "أوقات صعبة"، والاستعداد للنصف الثاني من 2022 والذي سيكون "أضعف" عما سبق من أوقات، بحسب ما كشفت "مذكرة داخلية" وصلت للموظفين خلال هذا الأسبوع.
Advertisement

ووفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" فإن المذكرة أرسلها رئيس قسم المنتجات، كريس كوكس، والتي وضح فيها "أولويات الشركة، والتحديات التي تواجه العمل في المستقبل".

وقال كوكس بحسب المذكرة، والتي كانت وكالة رويترز السباقة في النشر عنها: "إننا نمر بأوقات صعبة هنا، والرياح المعاكسة عنيفة"، مضيفا "نحن بحاجة إلى العمل في بيئة نمو أبطأ، إذ لا ينبغي أن تتوقع فرق العمل تدفقات من المهندسين أو الميزانيات".

وتواجه "ميتا" تحديات في مجال الإيرادات خاصة بعد التغييرات في سياسات الخصوصية، ناهيك عن الضغوط التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام والتي تؤثر على سياسات الإعلان عند الشركات، بحسب كوكس.

وحدد كوكس أولوية أساسية لميتا بضرورة "تحقيق الدخل من الفيديوهات القصيرة من خدمة ريلز" والمنافسة لتطبيق تيك توك.
 
كما حدد ست مجالات يعتقد أنها تحتاج للمزيد من الاستثمار فيها، وفي مقدمتها الـ "ميتافيرس" (الكون الافتراضي)، والذكاء الاصطناعي، والمراسلات، وخدمة "ريلز"، وتحقيق مصادر للربح، وتلبية متطلبات الخصوصية الجديدة.

وفي أيار كانت "ميتا" قد جمدت التوظيف في الشركة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-07-01
14:00 | 2022-07-01
12:00 | 2022-07-01
10:00 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website