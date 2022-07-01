"ميتا" تحذر موظفيها من "أوقات صعبة"

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حذرت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، موظفيها من "أوقات صعبة"، والاستعداد للنصف الثاني من 2022 والذي سيكون "أضعف" عما سبق من أوقات، بحسب ما كشفت "مذكرة داخلية" وصلت للموظفين خلال هذا الأسبوع.ووفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" فإن المذكرة أرسلها رئيس قسم المنتجات، كريس كوكس، والتي وضح فيها "أولويات الشركة، والتحديات التي تواجه العمل في المستقبل".وقال كوكس بحسب المذكرة، والتي كانت وكالة رويترز السباقة في النشر عنها: "إننا نمر بأوقات صعبة هنا، والرياح المعاكسة عنيفة"، مضيفا "نحن بحاجة إلى العمل في بيئة نمو أبطأ، إذ لا ينبغي أن تتوقع فرق العمل تدفقات من المهندسين أو الميزانيات".وتواجه "ميتا" تحديات في مجال الإيرادات خاصة بعد التغييرات في سياسات الخصوصية، ناهيك عن الضغوط التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام والتي تؤثر على سياسات الإعلان عند الشركات، بحسب كوكس.وحدد كوكس أولوية أساسية لميتا بضرورة "تحقيق الدخل من الفيديوهات القصيرة من خدمة ريلز" والمنافسة لتطبيق تيك توك.