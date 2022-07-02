"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

أطلقت شبكة "سناب شات" الأميركية الأربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.



وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في منشور عبر مدونتها إنّ الاشتراك في "سناب شات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهرياً ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

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