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تكنولوجيا وعلوم

"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:00
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أعلنت شركة Nothing Technology Limited نيتها إطلاق هاتف جديد سيكون منافسا قويا بين أجهزة أندرويد الحديثة.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nothing phone 1 المنتظر سيحصل على هيكل بتصميم مميز جدا، مقاوم للماء والغبار، سماكته 7.9 ملم، ووزنه 199غ.

 

أما شاشة هذا الهاتف فستكون من نوع OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.

 

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Nothing OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

 

والكاميرا الأساسية له ستكون ثنائية العدسة بدقة (50+16) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم

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