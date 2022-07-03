Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

موسكو ستطلق جميع صواريخ "بروتون".. هذا ما كشفه مدير عام وكالة الفضاء الروسية

Lebanon 24
03-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-967887-637924142423093941.jpg
Doc-P-967887-637924142423093941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، ان روسيا ستطلق جميع صواريخ "بروتون" الموجودة لديها.

 

وذكر روغوزين أنه إذا استمرت عمليات الإطلاق بعد عام 2024، فقد تكون هناك حاجة لمفاوضات إضافية.

 

وأضاف: "نحن نخطط لاستخدام هذه الصواريخ بشكل مكثف حتى تنفد. لن نرسل أيا منها للمتحف أو المستودعات ... وسيتم بحث موضوع كيف سيتم حل المشكلة بعد عام 2024، لكننا نعتقد أنه يجب أن نطلق كل الصواريخ الموجودة".

 

وأوضح أنه يوجد لدى مركز "خرونيتشيف" في الوقت الحالي احتياطي من صواريخ "بروتون" ومكوناتها، ويتعلق ذلك على سبيل المثال، بأنظمة التحكم أو المحركات. وقال: "وطبعا لا يجوز رميها جانبا".

 

وشدد روغوزين، على أن أصحاب الطلبيات، اعتادوا على هذا النوع من الصواريخ والأجهزة مكيفة معها. بالإضافة إلى ذلك، توجد في مطار بايكونور الفضائي منصة إطلاق خاصة بهذه الصواريخ وهي في حالة فنية جيدة.

في وقت سابق، قال أليكسي فولين مدير عام مؤسسة الاتصالات الفضائية الحكومية، إنه سيتم استخدام صواريخ بروتون لنقل الأقمار الصناعية على الأقل حتى عام 2026.

 

بالاتفاق مع كازاخستان، سينتهي استخدام صواريخ "بروتون"، التي تعمل بالوقود السام - ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل - في عام 2025، وسيتم استبدالها بصواريخ Angara-A5 بمحركات تعمل بالأكسجين والكيروسين.

(روسيا اليوم)
Advertisement

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-07-03
10:00 | 2022-07-03
06:29 | 2022-07-03
05:00 | 2022-07-03
02:00 | 2022-07-03
23:00 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website