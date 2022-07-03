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تكنولوجيا وعلوم
تطبيق جديد يساعد على تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11
Lebanon 24
03-07-2022
|
16:00
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يأتي ويندوز 11 بمتطلبات تثبيت أكثر تقييدًا عند مقارنته بسابقه، بما في ذلك القيود المفروضة على المعالجات القديمة بالإضافة إلى طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت. ولحسن الحظ، هناك حلول تسمح بالترقية إلى ويندوز 11 على وحدات المعالجة المركزية غير المدعومة. ولكن، إذا كنت تتطلع إلى إجراء تثبيت نظيف لنظام التشغيل ويندوز 11 وتهيئة النظام باستخدام حساب محلي فقط، فيمكنك الآن القيام بذلك بسهولة باستخدام أداة تسمى “روفوس” Rufus.
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لطالما استخدمت أقسام تكنولوجيا المعلومات التطبيق لإنشاء مثبتات ويندوز قابلة للتمهيد بسرعة. أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، لديه الآن القدرة على إزالة متطلبات حساب مايكروسوفت، إلى جانب التحايلات الأخرى، حيث يمكنه تجاوز أجهزة الكمبيوتر التي تفتقر إلى TPM 2.0 (بما في ذلك أجهزة إنتل ماك) ، وأجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على أقل من 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو سعة تخزين 64 جيجابايت.
ستظل بحاجة إلى إبقاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك في وضع عدم الاتصال بشكل كامل أثناء الإعداد لتخطي متطلبات حساب مايكروسوفت، تمامًا كما في الطرق السابقة. لكن طريقة روفوس تجعل الأمر أسهل بكثير من خلال تخطي تعديلات التسجيل اليدوية، بالإضافة إلى أن البرنامج مجاني ومفتوح المصدر.
وكانت مايكروسوفت قد تسببت بالإزعاج لبعض المستخدمين عندما قاموا بالترقية إلى ويندوز 11 هوم، العام الماضي من خلال طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت، والآن مع آخر تحديث 22H2، تمتد القيود إلى ويندوز 11 برو أيضًا. وبالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون القيود، قد تبدأ مايكروسوفت في استخدام علامة مائية على تلك الأجهزة، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني.
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